Zorgpremie minder vaak strop voor Nederlanders

Het dalende aantal wanbetalers is gevolg van een nieuwe aanpak om met de betalingsproblemen om te gaan. Een nieuwe wet maakt het sinds vorig jaar makkelijker betalingsregelingen te treffen met mensen die niet tijdig hun zorgpremie betalen. Zij krijgen weliswaar een hogere premie dan mensen die wél op tijd betalen, maar deze speciale premie voor wanbetalers is in 2016 wel verlaagd. Hierdoor komen zij sneller weer uit de schulden. Bij bijstandsgerechtigden worden bovendien alle schulden kwijtgescholden als ze zich aan de regeling houden.



Minister Bruno Bruins is blij met de dalende aantallen. ,,Het is mooi om te zien dat deze maatregelen nu hun vruchten afwerpen. Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om dit resultaat te bereiken’’, laat hij weten. ,,Maar we zijn er natuurlijk nog niet. ‘Kan ik mijn premie nog betalen’, is een vraag die voor veel mensen blijft spelen. Daarom blijven we ons inzetten om de zorgkosten onder controle te houden.’’