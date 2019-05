Zorgverzekeraars: Agressie tegen apothekers niet onze schuld

Weduwen: ‘We gaan bewijzen dat Shell betrokken was bij proces rond executies’

12:50 Shell moet interne documenten, die door de oliemaatschappij als vertrouwelijk bestempeld zijn, delen met nabestaanden van in Nigeria geëxecuteerde mannen. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag vandaag in een tussenvonnis in een zaak die vier weduwen hebben aangespannen tegen Shell. Met de documenten mogen de vrouwen proberen aan te tonen dat Shell betrokken was bij de rechtsgang. ,,Dat gaat ons zeker lukken", zegt weduwe Esther Kiobel.