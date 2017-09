Zussen hebben nog niets gehoord van vader op Dominica: angst in de buik

Orkaan Maria trok vandaag een verwoestend spoor over het eiland Dominica in de Caribische Zee. Hans Schilders uit Heeze (Noord-Brabant) en zijn vriendin Lise hebben daar al tien jaar een hotel. Zijn dochters in Heeze hebben nog niets gehoord.

Drie woorden 'we zijn oké', meer hoeft Sandra Maas uit Heeze voorlopig niet te weten. Sinds vanochtend zitten Sandra en haar zus Elvira in spanning over het lot van hun vader Hans en zijn vriendin Lise. Zij runnen samen een hotel op het door orkaan Maria getroffen Dominica.

Volledig scherm Hotel The Champs op Dominica van Hans Schilders en Lise van de Kamp © Facebook Hans Schilders en Sandra Maas

Oog van de orkaan

Toen de zussen gisteren gingen slapen was Maria nog van de derde categorie en zou deze Dominica passeren. ,,En dan zet je 's morgens de televisie aan en hoor je dat het een vijf was die het eiland vol geraakt heeft", vertelt Sandra. ,,Het oog van de orkaan is recht over de berghelling bij Portsmouth gegaan waar mijn vaders hotel staat. Dan schrik je gigantisch. Ik voel het al de hele dag in mijn buik."

Berichten over de situatie op Dominica zijn schaars. ,,Via via hebben we een bericht gekregen van iemand in hetzelfde dorp. Alle daken zijn verwoest, zelfs van het ziekenhuis. Dat het hotel van mijn vader ook schade heeft, lijkt me duidelijk. Maar we willen alleen maar weten dat ze in orde zijn."

Verhuizing

Hans Schilders en de Eindhovense Lise van de Kamp verhuisden ongeveer tien jaar geleden naar Dominica. ,,Een eigen hotel was al langer een droom en toen ze op een cruise Dominica aandeden was het stel verkocht", vertelt Sandra.

Omdat er deze week ook nog een paar hotelgasten verbleven zijn Hans en Lise volgens Sandra in het hotel gebleven. ,,Gisteravond heb ik nog een laatste appje gekregen. 'Ga maar slapen want je kunt toch niets voor ons doen. We hebben ons goed voorbereid.' Maar ja, toen wisten ook zij nog niet dat de orkaan zo heftig zou zijn."