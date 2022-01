Zwaan ziet partner doodgereden worden en sterft zelf dag later: ‘Het is verschrikkelijk’

Het had niet slechter kunnen aflopen voor het arme dier, vertelt Hendrickx, die het mannetje sinds dinsdagavond in haar opvang had. ,,We hebben alles gedaan wat we konden om hem te behandelen. Maar toen we vanochtend op de opvang kwamen, was hij overleden.”



Aan het einde van de avondspits kwam bij de Dierenambulance Hoeksche Waard de melding binnen dat er een zwaan aangereden was en op de weg lag. Haar partner stond in de berm. Rijkswaterstaat moest eraan te pas komen om de weg voor de veiligheid af te sluiten, zodat de zwanen opgevangen konden worden.