Zwaar bewapende Limburgse hennepdieven: ‘We wilden Safranti niet doden’

Was de moord op drugsdealer Kaan Safranti (26) in Breda een keiharde ripdeal van een bende tot de tanden bewapende, niets ontziende Limburgse criminelen. Of was het een slecht voorbereide henneproof door zes criminelen die van meet af aan eigenlijk gedoemd was te mislukken.

Op dat laatste scenario houden de zes verdachten het. Dat bleek woensdag in Breda war de rechtbank vier dagen heeft uitgetrokken voor de megazitting rond de moord op 8 april 2018. ,,Alles ging fout, twee jongens haakten af, we raakten elkaar onderweg in Breda kwijt. Toen was er stress en paniek. Dat heeft geleid tot de dood van Safranti. We wilden dit zeker niet. Geen geld is een mensenleven waard", betoogde verdachte Ashley R. (29).

Geen moord

Dat de Limburgers Safranti en een vriend in diens flatwoning aan de Sandenburgstraat wilden beroven van vijftig kilo wiet maar niet per se wilden doden, denkt ook officier van justitie J. Schreurs. Hij verdenkt de groepsleden - twee vrouwen (22 en 29) en vier mannen (22, 24,24 en 28) - daarom niet van moord maar van gekwalificeerde doodslag, dat wil zeggen doodslag met het doel een ander misdrijf (de beroving) te verhullen.

Knullig

Voor een uitgedokterde, koelbloedige moord was organisatie ook wel erg knullig geweest. Tal van sporen op en rond de plaats van het delict wezen de recherche naar de Limburgers. Op een van de drie hulzen uit het moordwapen, een snelvuurwapen van het merk Zastava, zat DNA van een van de mannen. Op een glas uit de flatwoning vond de politie DNA van een andere verdachte. En via de reguliere kentekens van de drie gebruikte auto's kwam de recherche meerdere groepsleden vrijwel dezelfde dag nog op het spoor.

Paniek

Op de avond van de moord zat de politie vier verdachten in een gehuurde Mercedes met Duits kenteken al op de hielen, al wisten ze te ontkomen. ,,We zagen de koplampen en raakten in paniek.” Op de snelweg A58 richting Limburg gooiden de verdachten daarom twee gebuikte wapens, waaronder het moordwapen en een telefoon en paspoort uit het geroofde heuptasje van Safranti weg. Later werd dit bewijs in de berm teruggevonden.

Broers

Bij een eerdere tussentijdse zitting was er tumult ontstaan toen twee broers van het slachtoffer Sofyan S. (24) aanvlogen, de man die heeft bekend de dodelijke schoten te hebben gelost. Dinsdag was er extra parketpolitie in de zaal en bleef het rustig, met onder meer de ouders van Safranti op de publieke tribune.

Alleen dreigen

Enkele verdachten verklaarden voor de rechter nadrukkelijk hun spijt waarbij ze meteen hun eigen rol probeerden te minimaliseren. De Limburgers waren weliswaar met snelvuurwapens en kogelwerende vesten naar Breda afgereisd, maar van vuurwapengeweld hielden ze niet, zeiden ze. De wapens waren er alleen om te dreigen, aldus de verdachten.

Sofyan S. vertelde de rechtbank weliswaar dat hij heeft geschoten, maar dat dat min of meer per ongeluk gebeurde toen hij probeerde de flatdeur open te trappen met medeverdachte Dex T. (24).

Quote We dachten dat het een succes zou worden Ashley R., verdachte

De rechtbank wilde weten waarom hij een geladen oorlogswapen had meegenomen, een soort kalasjnikov. ,,Alleen om te dreigen? Waarom zaten er dan scherpe kogels in dat automatische wapen?” Sofyan: ,,Ik wist niet dat hij geladen was.” De rechter: ,,Maar waarom haalt u dan de trekker over?” Verdachte: ,,Ik zou nooit bewust op iemand schieten. Ik loop liever weg. Daarom droeg ik ook een schietvest.” Zijn partner Ashley: ,,We dachten dat het een succes zou worden.”

Twijfel aan oprechtheid

Het werd dus een tragedie met chaotische aftocht, waarbij Ashley nog wel twee volle zakken hennep uit de flat meesleepte, langs het ontzielde lichaam van Safranti. Officier Schreurs twijfelde soms aan de oprechtheid van de verdachten. Over Ashley: ,,U zegt dat u erg in paniek was, maar tegen de politie vertelde u dat u het heuptasje van het slachtoffer niet uit de vluchtauto gooide omdat u het met uw blote handen had aangeraakt.” Dat ziet de vrouw nog zo: ,,Als je in paniek bent, ben je nog niet ontoerekeningsvatbaar. Je maakt dan snel keuzes."