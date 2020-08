Zwaar ongeval met twee vrachtwagens net voor Nederlandse grens: weg bij Hazeldonk dicht

Bij het ongeval dat in België maar zo’n vijf meter voor de grens met Nederland is gebeurd, zijn twee vrachtwagens betrokken. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou gewond zijn.



Er is een Nederlandse traumahelikopter geland om medische hulp te bieden. Er zijn hulpverleners uit België en uit Nederland aanwezig. De weg wordt deels vrijgemaakt om eventuele slachtoffers zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te kunnen krijgen.



De parallelweg is voor verkeer helemaal afgesloten. Het verkeer vanuit Antwerpen richting Breda wordt omgeleid via de A12, A4 en A58. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de afhandeling van het ongeval nog een tijd duren. In Meer (BE) zijn de afrit en de oprit richting Nederland afgesloten. Al het verkeer moet de E19 verlaten bij de afrit Transportzone.