Zwaar onweer trekt over Nederland: code oranje voor deel van het land

De eerste zware buien trokken vanochtend over Zeeland en West-Brabant en veroorzaakten flink wat wateroverlast in Terneuzen, zo meldt Weerplaza. Momenteel hangen de buien met name boven het westen van het land. Rotterdam heeft net zwaar onweer gehad, waarna de bui via Delft naar Den Haag koerste. Michiel Severin van Weerplaza: ,,Die onweersbui produceert circa 60 ontladingen per minuut, maar 70 procent van de ontladingen is gelukkig in de wolk zelf, en niet van de wolk naar de grond. Toch is het een gevaarlijke bui, dus ga naar binnen!''