Zwaarbewapende politieactie in Venlo wegens ‘conflict in criminele sfeer’

Politie voorkomt nachtelijk graafwerk bij zoektocht naar Willeke Dost

10:36 De politie heeft in de nacht van zondag op maandag zeker zeven personen staande gehouden omdat ze in een weiland aan de Koekanger Dwarsdijk in het Drentse Koekange aan het graven waren naar Willeke Dost, meldt het Dagblad van het Noorden.