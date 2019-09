Zwaargewonde bij schietpartij in Amsterdam: ‘Vooralsnog geen link met moord op advocaat’

Het slachtoffer zou in een auto hebben gezeten die beschoten werd door twee personen op een motorscooter. Het voertuig is, na te zijn beschoten, terechtgekomen tegen de gevel van een brandweerkazerne. In de kazerne zijn geen gewonden gevallen. Hulpdiensten en politie zijn massaal ter plaatse.



De politie vraagt via Burgernet uit te kijken naar een zwarte scooter met drie wielen met daarop twee in donker geklede personen. Getuigen krijgen de waarschuwing niet zelf te handelen. Vooralsnog gaat de politie er vanuit dat het incident losstaat van de moord op advocaat Derk Wiersum.



Wiersum werd vanochtend, op weg naar zijn auto, doodgeschoten in Amsterdam Buitenveldert. Wiersum was de raadsman van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces rond de Marokkaanse topcrimineel Ridouan Taghi. De politie maakt jacht op de dader van de moordaanslag.