Zwaargewonde bij vechtpartij op middelbare school in Wapenveld, meerdere verdachten geboeid afgevoerd

Bij een vechtpartij op het Sprengen College in Wapenveld is een zwaargewonde gevallen. Het gaat om een minderjarige slachtoffer jongen. Hij is met spoed en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. In totaal nam de politie acht mensen mee.

Dat meldt de politie op Twitter. De acht maken deel uit van het politie-onderzoek. Ze zijn meegenomen naar het politieubureau. Wat de aanleiding van de vechtpartij is, is niet bekend.

Politie en traumaheli werden maandagochtend met spoed opgeroepen om naar de middelbare school in Wapenveld te gaan vanwege de vechtpartij. Nadien werden meerdere jongeren geboeid en met hun handen in een tas afgevoerd in politieauto’s.

Geschrokken

Directeur Eppie Klein reageert desgevraagd op het incident. ,,Natuurlijk zijn we geschrokken. Het is niet normaal dat hier een incident is. De school bestaat 150 jaar en dit hebben we niet eerder meegemaakt.’’ Hij heeft maatregelen genomen na de gebeurtenis voor zijn leerlingen. Het Sprengen College is een vso-school, gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblematiek.

Klein: ,,De school is op dit moment in ruste. Daar zijn onze kwetsbare leerlingen het meeste bij gebaat. Zij zijn na het incident naar huis gegaan of opgehaald. Morgen is een vrije dag en woensdag starten we met een uitgebreid mentoraat. De leerlingen kunnen dan hun vragen stellen.’’

Linten

Veel van hen hebben wel iets gemerkt van de consternatie. ,,Ze hebben de linten gezien en meegekregen dat er iets gebeurd is, maar het is ook in hun belang om het incident zo klein mogelijk te houden.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.