Zwanen blijven soms wel 20 jaar bij dezelfde partner, maar kunnen dieren ook verliefd worden?

Coronavirus LIVE | Na ingrijpen ME weer rustig op het Museump­lein, Fauci prijst ‘Leids’ vaccin aan

18:05 De Mobiele Eenheid gaat het Museumplein in Amsterdam ontruimen. Volgens de gemeente negeert de groep demonstranten de waarschuwingen en bevelen van de politie en treedt de ME nu op om het plein te ontruimen. Rond 14.00 uur verzamelde zich een grote groep van honderden mensen in Amsterdam om ‘koffie te drinken’. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.