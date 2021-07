Zwangere Lois (27) belandt met corona op ic: ‘Ik kreeg geen lucht meer, verschrikkelijk’

Het is eind april als Lois wat pijn in haar keel voelt. Ze is dat weekend bij haar ouders geweest. Zoals zo vaak, want ze wonen naast haar. Maar nu vertelde haar vader dat hij besmet is geraakt met het coronavirus. Ze besluit een zelftest te doen. De uitslag is negatief. Lois vertrouwt het niet en gaat naar het testcentrum in Hulst. Daar blijkt dat ze wel degelijk ook corona heeft.