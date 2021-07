Zwangere vrouw (34) en horeca-ondernemer omgekomen bij verkeersongeluk op N247

Hans (44) werkt bucketlist af voordat hij sterft: ‘Maar behandel me niet alsof ik al dood ben’

20:43 De ophoping van kwade cellen in zijn beenmerg maken dat de 44-jarige Hans Douma uit Woudenberg niet lang meer heeft te leven. De echtgenoot en vader van twee jonge kinderen schrijft erover in een prikkelende, humorvolle blog en put ondertussen energie uit het afwerken van zijn bucketlist. ,,Ik ben er nog. Benader mij en anderen die dit meemaken alsjeblieft niet alsof we al dood zijn. Daar is straks nog tijd genoeg voor.’’