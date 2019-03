Zware ochtendspits op nieuwe stormachtige dag

Vandaag komen er mogelijk zeer zware windstoten aan de noord- en noordwestelijke kust voor. Omdat er 's ochtends ook verder landinwaarts forse windstoten mogelijk zijn, is een code geel actief. Ook vallen er veel buien, soms in de vorm van regen of (natte) sneeuw. In Kerkrade (Limburg) was het vanmorgen zelfs even kort wit door sneeuwval. Een groot contrast met de hoge temperaturen van slechts enkele weken geleden.