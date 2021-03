Zwartgeblakerd hek bij zendmast: OM eist acht maanden cel

In 33 zendmasten in Nederland is brand gesticht sinds 3 april 2020. In het voorjaar van 2020 was er een hausse aan branden en complottheorieën over 5G. De veiligheidsdiensten stonden op scherp maar er bleek geen verband tussen de branden. Er zijn zes verdachten in beeld, één man is inmiddels veroordeeld.