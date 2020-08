Zwemmende kaasboer ‘door de hel’ op het IJsselmeer: ‘Maar ik had het nooit willen missen’

Hij zegt het zondagmiddag met een klinkende lach. Precies zoals iedereen Frans Brandwijk, de zwemmende kaasboer uit Scheveningen, kent. Als hij a zegt, zegt hij b. En hij had nu eenmaal gezegd dat hij voor een keertje de zee voor zijn voordeur in Scheveningen wel wilde ruilen voor de oversteek van het IJsselmeer. Gewoon, voor de lol. Hij houdt wel van een stukje zwemmen.

Crawlen

Maar dat was even andere koek dan de drie uur die hij een keer in de week achter elkaar in zee zwemt, vanaf het Scheveningen strand, om de Pier naar de Wassenaarse Slag en terug. Plus de drie keer in de week een uur crawlen tussen de Scheveningse haven en de Pier. Geen kleine prestatie. Maar toch.