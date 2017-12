Zwolle bereidt zich bij -10 graden voor op IJsbeeldenfestival

Het duurt nog bijna drie weken voordat het ijsbeeldenfestival in Zwolle begint, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. In een grote vriestent bij de IJsselhallen zijn de afgelopen dagen duizenden kilo's ijs gearriveerd in blokken van verschillende grootte. Drie bedrijven in België, Frankrijk en Engeland hebben de ijsblokken geleverd.