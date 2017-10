45-jarige vrouw met niersteen blijkt zwanger te zijn

Automobilist krijgt boete voor te hard meebrullen 'Everybody Dance Now'

24 oktober Een 38-jarige man uit Montreal (Canada) heeft een boete van 149 dollar (100 euro) gekregen, omdat hij volgens de politie in zijn auto 'oorverdovend hard schreeuwend' het refrein van een dancehit uit 1990 aan het zingen was. Het ging om het nummer Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) van C+C Music Factory.