Argentijnse vrouw knipt genitaliën vriend af na slaande ruzie

Uit berichtgeving in Argentijnse en Amerikaanse media blijkt dat Brenda Barattini inmiddels heeft toegegeven dat ze het kruis van de man toetakelde met 'een of meer snoeischaren'. Details zijn niet vrijgegeven door de politie, maar volgens de Argentijnse website Los Andes raakte hij ernstig gewond aan zijn penis en testikels. De man, die zelf een ambulance belde, ligt momenteel in het ziekenhuis. Zijn toestand zou stabiel zijn.



Uit de eerste verhoren van het slachtoffer, dat anoniem wil blijven, is naar voren gekomen dat de vrouw de bewuste nacht plotseling naast zijn bed stond en hem aanviel. Barattini ontkent dat. Ze zou door de man - met wie ze een relatie had - zijn gebeld om 's nachts naar zijn appartement te komen. Eenmaal daar, zo stelt de vrouw, kregen de twee slaande ruzie en zou de man 'een instrument' hebben gepakt waarmee hij haar in bed wilde aanvallen. Barattini zou zich vervolgens met een door haar gevonden snoeischaar hebben verweerd.



In Argentinië wordt het spraakmakende incident vergeleken met de Amerikaanse zaak rond John en Lorena Bobbitt: een stel dat in 1993 het wereldnieuws haalde nadat Lorena de penis van haar op dat moment slapende man had afgesneden. De vrouw werd na een slepende rechtszaak vrijgesproken, omdat ze uit zelfverdediging handelde. Het geslacht van John Bobbitt kon worden gereconstrueerd. De kosten van de ingewikkelde operatie (circa 250.000 dollar) betaalde John uit eigen zak en met hulp van een geldinzamelingactie.