Bedrijf belooft seks en drugs op verlaten eiland in Colombia

Daarnaast wachten er nog enkele pikante verrassingen, denk maar aan live seksshows. Het motto? Hoe meer deelnemers, hoe beter. Op dag twee staat ‘Dertig minuten in het paradijs’ op het programma, lees: elke klant krijgt gedurende een half uur 16 meisjes ter beschikking.



Ferme uitspattingen verzekerd dus, lijkt het. Maar of die ervan zullen komen, is nog maar de vraag. Sergio Londoño Zurek, de burgemeester van Cartagena, doet er alles aan om de ‘exclusieve trip’ te verbieden. ,,Dit is een obsceen filmpje waarin de goede naam van onze stad besmeurd wordt. Het is onaanvaardbaar dat ze ons willen afschilderen als een seksparadijs. Dit soort toerisme willen we niet.” De wetgeving heeft hij alvast aan zijn kant: prostitutie is niet verboden in Colombia, maar pooierschap wel.