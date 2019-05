Bejaarde Nederlanders rijden in Rome met auto van metrotrap af

Volgens het bericht belanden de twee bejaarde Nederlanders met hun Skoda Octavia vandaag, omstreeks het middaguur, tussen de hekken voor het metrostation Magliana. Het zou gaan om de 70-jarige bestuurder van de auto met Nederlands kenteken en zijn 72-jarige eega. Op foto’s op Twitter is te zien hoe de politie van de Italiaanse hoofdstad zich over het gestrande voertuig ontfermt.



De schrik zat er na het ongelukje flink in, maar gelukkig raakte er niemand gewond, meldt nieuwssite TGCOM.24. De onfortuinlijke rit komt onze landgenoten op Facebook wel op gelach te staan. ‘Die zullen wel een slokje op hebben’, merkt iemand op. Anderen menen dat de Nederlanders ‘vast aan de wiet hebben gezeten’. De toedracht blijkt echter anders, het echtpaar dacht dat het om de ingang van de parkeergarage van het station ging.



Diezelfde denkfout maakte een 56-jarige automobilist uit de noordwestelijke regio Ligurië in april 2016. Bij een bezoek aan Rome reed de man, met vrouw en dochter in de auto, van de trap af. En ook toen kwam het voertuig op de traptreden vast te zitten. Achteraf legde de verbouwereerde chauffeur uit dat hij op een bordje naast de trap een ‘P’ had zien staan, en daardoor dacht dat het om de ingang van de parkeerplaats ging.