Berlin Zoo hoopt achteruit lopend pandavrouwtje te genezen met seks

De dierentuin in Berlijn gaat het daar levende, voortdurend achteruit lopende reuzenpandavrouwtje Meng Meng (4) op korte termijn in contact brengen met het 3 jaar oudere mannetje Jiao Qing. De Berlin Zoo hoopt dat de beer na seksuele prikkels weer de goede kant op zal gaan.

Volgens dierentuindirecteur Andreas Knieriem gaat het om een uitzonderlijke stap, omdat in gevangenschap levende pandamannetjes en -vrouwtjes in deze tijd van het jaar apart worden gehouden. Ze mogen, volgens de strenge regels van de Chinese eigenaars, alleen bij elkaar in het paarseizoen tussen februari en mei. ,,We gaan met toestemming proberen ze toch bij elkaar te zetten in de verwachting dat Meng Meng haar opmerkelijke looppatronen in positieve zin zal veranderen'', vertelde Knieriem gisteren aan de Berliner Zeitung.

De dierentuin hoopt dat Meng Meng, die middenin de puberteit zit en gefrustreerd lijkt, een romance begint met Jiao Qing. Of dat lukt is onzeker, omdat pandamannetjes pas op zijn vroegst over drie maanden hitsig zijn. Waarom Meng Meng zo nukkig en tegendraads is, weet de directie niet precies. ,,Ze kan boos zijn door haar leven achter een hek of ontevreden over haar voedsel of verzorgers. En nu maar hopen dat een beetje seks haar zal veranderen.''

Meng Meng - die in China nog de vrolijkheid zelve was - en Jiao Qing arriveerden begin dit jaar in de Berlin Zoo. De dierentuin investeerde bijna 9 miljoen euro in een onderkomen voor de panda's. Het gebouw werd in juli officieel geopend door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Chinese president Xi Jinping. In Nederland wonen ook twee panda's: Wu Wen en Xing Ya. Die zijn sinds mei te zien in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.