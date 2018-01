Bizarre auto-inbraak in Amsterdam: inbreker vermomt zich als kerstboom

De Politie Amsterdam Oost Zeeburg plaatste zaterdag een bizarre video op Facebook. Op camerabeelden van een nabijgelegen Stayokay-hotel is te zien hoe een inbreker vrijdagnacht probeerde een auto te openen. De dief lijkt zich bewust van bewakingscamera's, want hij kiest voor een goede vermomming. ,,Met kerst lijkt dit enkel voorbestemd aan de rendieren, maar deze kerstboom laat op innovatieve wijze merken dat hij ballen heeft,'' schrijft de politie in het facebookbericht.