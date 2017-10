Bliksem slaat in op een paar meter van filmende hotelbezoeker

Tim Allfrey verblijft met zijn gezin in een hotel in het Australische Queensland als er maandagavond een zware storm voorbijraast. Vanaf het balkon filmt hij de lichtflitsen in de verte, althans dat denkt hij. Per toeval legt hij vast hoe de bliksem slechts een paar meter verderop inslaat...