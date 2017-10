Brits jongetje (7) zet met succes lesvliegtuig aan de grond

Dat het piepjonge kind nu al vlieglessen mag nemen is in Engeland toegestaan. Ook in Nederland geldt formeel geen minimumleeftijd, maar gemaakte vlieguren tellen in ons land voor het brevet pas vanaf 16 jaar mee. In Engeland ligt die grens op 14 jaar. Hoe dan ook wil Marwan doorgaan met oefenen. Zijn ambitie is om uiteindelijk in de voetsporen te treden van zijn oom die piloot van passagierstoestellen is bij vliegmaatschappij Emirates.