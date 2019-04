Chinese chirurgen verwijderen megatumor van bijna 15 kilo

Uit een statement van het ziekenhuis blijkt dat patiënt ‘Mr Tang’ al zeker dertig jaar met de enorme vergroeiing had rondgelopen. De afgelopen jaren weigerden andere ziekenhuizen stelselmatig de megatumor aan te pakken, omdat de overlevingskansen van de man bij een operatie klein zouden zijn geweest. Eind vorig jaar klopte de man wanhopig aan bij het ziekenhuis in Shanghai, omdat er een belangrijk bloedvat in het gezwel was gescheurd, waardoor er een risico was ontstaan dat hij op termijn dood zou bloeden. Uiteindelijk besloot een arts van het Ninth People’s Hospital hem toch te helpen.



Volgens specialist Yang Jun, hoofd van de afdeling reconstructieve chirurgie van het ziekenhuis in kwestie, toonde onderzoek aan dat de patiënt de genetische aandoening neurofibromatose heeft. Daarbij ontstaan goedaardige gezwellen uit het omhulsel van zenuwbanen. Hij vond de man stabiel genoeg om hem te opereren. Na de ingreep, waarbij in totaal zeven tumoren werden verwijderd, stelde het medisch team dat Tang veel bloed was verloren en dat huid van andere lichaamsdelen was gebruikt om de grote wonden op vooral zijn rug te dichten.



Uiteindelijk heeft de patiënt na de ingewikkelde ingreep nog vier dagen op de intensive care gelegen, waarna hij naar een reguliere verpleegafdeling werd overgebracht. Op de vijfde dag kon hij alweer wat eten en zich voorzichtig bewegen. Het ziekenhuis stelt dat de man inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen maar nog lang zal moeten revalideren. Tang wordt de komende tijd nog onder controle gehouden. De kans bestaat dat hij nog een keer onder het mes moet, omdat het gigantische gezwel weliswaar volledig is weggehaald maar uiteindelijk toch weer kan terugkomen vanwege zijn erfelijke ziekte.