Dashcam filmt verkeersruzie bij wegwerkzaamheden: verkeersregelaar tegen been gereden

Met video Amerikaans stuntkop­pel steekt zichzelf in brand tijdens bruiloft: ‘Mooi dat mensen onze chemie zien’

Een stel uit de Amerikaanse staat Utah is op een wel heel bijzondere manier in het huwelijksbootje gestapt. Gabe Jessop en Ambyr Bambyr Mishelle, die als stuntman en -vrouw in de filmindustrie werken, staken zichzelf in brand tijdens hun huwelijksfeest. Een TikTok-filmpje van de stunt is inmiddels al miljoenen keren bekeken.