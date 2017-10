Directeur beboet voor erotische verjaardagskaart aan medewerker

Lisa Vickers kreeg de kaart twee jaar geleden toen ze 40 jaar werd. Ze vond het destijds schokkend, maar zag niet gelijk reden om aangifte te doen. Dat deed ze pas toen Dave Ravenscroft (de manager) recent seksuele toespelingen maakte richting haar 17-jarige dochter. Volgens de vrouw, zo melden Britse media, was voor haar toen de maat vol. De vrouw nam in maart ontslag als productiemedewerkster bij het bedrijf. De aangifte tegen Ravenscroft volgde later, maar volgens de rechter die de man veroordeelde handelde Lisa niet uit wrok. Uit onderzoek onder andere personeelsleden is namelijk gebleken dat de manager wel vaker seksueel getinte opmerkingen maakte en dan vooral tegen Vickers. Die stelde zelf in haar aangifte dat Ravenscroft regelmatig opmerkingen maakte zoals 'je hebt mooie borsten', 'kan ik mijn hoofd er even tussen houden' en 'ik kan me voorstellen dat je man van die twee geniet'.

In zijn verweer vertelde de manager dat hij 'het nooit zo had bedoeld'. ,,We maakten wel vaker maffe opmerkingen en mevrouw Vickers deed daar gewoon gezellig aan mee.'' De rechter stelde hem echter in het ongelijk. In zijn ogen kon het gedrag van de manager op geen enkele wijze door de beugel. ,,Het feit dat een vrouw die zoiets hoort of leest, meedoet met de groep wil nog niet zeggen dat ze er geen last van had'', aldus de rechter.