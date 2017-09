Discreet windje van weerman blijft toch niet onopgemerkt

De in een blauw maatpak gestoken Dunn, die bij WPMI chef is van de weerafdeling, gaat in zijn praatje uitvoerig in op al dan niet zonnige of winderige perioden voor de daarop volgende dagen. Hij wijst met soepele armgebaren wat zones aan waar het goed toeven is en valt dan heel even stil. Op het moment dat zijn gezicht iets ontspant, lijkt hij met licht gebogen knieën de achterzijde van zijn lijf buiten beeld te manoeuvreren.

In een fractie van een seconde is vervolgens een geluid hoorbaar, waarna de weerman zich razendsnel herstelt en met uitgestreken gezicht doorgaat met zijn voorspellingen. De tv-kijker die het 'scheetincident' filmde en op YouTube deelde, weet bijna zeker dat Dunn een ongelukje had en dat op slimme wijze wist te camoufleren. De weerman in kwestie en WPMI hebben nog niet gereageerd op de beelden die momenteel viraal gaan via sociale media. Daar zijn de meningen verdeeld over de herkomst van het geluid. Het merendeel weet zeker dat Dunn wat winderig en ronduit schaamteloos was. Anderen denken aan een krakende schoen of een toevallig geluid in de studio.