Dronken man gearresteerd na poging burrito te bestellen bij de bank

De manager van de bank in Spring Hill keek woensdag raar op toen een auto met een schijnbaar bewusteloze chauffeur de toegang blokkeerde tot de drive-through, een soort pinloket aan de buitenkant van de bank. De manager moest een tijdje op het raam kloppen voordat de 28-jarige Douglas Francisco wakker schrok.



De man, denkend dat hij bij Taco Bell was beland, bestelde meteen een burrito. Toen de medewerker duidelijk had gemaakt dat de bank niet in lekkernijen handelt, reed Francisco de parkeerplaats op. Daar troffen agenten hem even later aan. De man maakte volgens de politie een verwarde indruk, maar ontkende dat hij had geprobeerd een burrito te bestellen.



Enkele nuchterheidstests wezen uit dat hij onder invloed leek te zijn. Dat kan komen door drank, maar ook door de verschillende geneesmiddelen die hij op zak had. Daarvoor had hij overigens wel een recept. De man werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en kwam na een nachtje cel donderdag weer op vrije voeten.