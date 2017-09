Engels stadje maakt 'afzichtelijk' eerbetoon prinses Diana

Hoogzwangere vrouw uit restaurant gezet vanwege blote buik

7 september Voor een hoogzwangere vrouw is een gezellig avondje uit geëindigd in mineur toen het personeel van het steakrestaurant waar ze wilde eten haar vroeg om te vertrekken. Het was erg warm en de vrouw had een topje aangetrokken dat haar buik bloot liet. En dat was niet volgens de kledingvoorschriften van de zaak, zo klonk het. De vrouw kreeg veel steun toen ze haar beklag deed op sociale media, maar niet iedereen vond dat ze gelijk had.