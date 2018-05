Flauwe grap: Amerikaans viertal zet ontvoering in scène

Begin van de avond zien diverse shoppers hoe een personenauto het parkeerterrein opdraait en voor de ingang van de supermarkt stopt, schrijft ABC News. Een man nadert de auto, waarvan op dat moment de kofferbak opengaat. Vervolgens zien getuigen hoe een jonge vrouw uit de laadruimte klimt en het op een lopen zet. Ver komt ze niet. Twee andere inzittenden van het voertuig zetten de achtervolging in en overmeesteren de vrouw, die zich hevig verzet. De beide mannen dwingen haar terug in de kofferbak. Kort daarna rijdt de auto weer weg. Beveiligingscamera's leggen het hele voorval vast en de politie wordt ingeschakeld, maar zodra beelden online worden vrijgegeven, meldt de ongedeerde vrouw zich.

Flauwe grap

,,Er is geen ontvoering voorgevallen en het hele incident werd in scène gezet door de groep'', zegt de politie van Chesterfield. ,,De betrokkenen, vier mannen en een vrouw, zijn allen tieners of vroege twintigers. Ze hebben de nepontvoering bedacht tijdens een etentje in de buurt van de winkel.'' Alle grappenmakers zijn inmiddels verhoord. Of ze nog worden bestraft, is niet duidelijk.