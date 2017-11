Gemma (40) had nog 72 uur om afscheid te nemen

,,Gemma voelde zich vorig weekend niet lekker”, vertelt Thomas, die voetbalverslaggever is voor Sky Sports. ,,We gingen tot drie keer toe langs bij de huisarts. Die zei dat ze moest rusten en gaf haar pillen, maar die hielpen niet. Maandag gingen we naar het Royal Berkshire Hospital in Reading.”



Na een hele reeks tests kreeg de Britse te horen dat ze een vorm van bloedkanker had, maar de artsen konden niet vinden wat er exáct aan de hand was. Daarop ging het koppel naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Oxford, het Churchill Hospital. ,,Daar werd ze onmiddellijk behandeld”, gaat haar man verder. ,,Ze legden haar aan een machine die witte bloedcellen in haar lichaam moest brengen, zodat het aantal omhoog zou gaan. Dinsdagavond begon ze ook aan chemo.”



De eerste dagen leek ze daar goed op te reageren, maar vrijdagmorgen ging het opeens erg snel bergafwaarts. ,,Ze kreeg een hersenbloeding en ik kreeg te horen dat ze nog maar een paar uur te leven had. Ik heb de familie gebeld zodat iedereen afscheid van haar kon nemen”, aldus Thomas. ,,Ook ons zoontje Ethan (8) kreeg een beetje tijd met haar, maar ze kon niet meer praten met hem. Ze stierf vrijdagavond iets voor zes uur. Dat gebeurde heel vredig.”