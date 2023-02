Gerrit (67) krijgt meteen bij eerste nieuwe controle keiharde boodschap: 'We kunnen niets meer doen’

Video Bier voor de laatste keer in de aanbieding: Drentse jongens halen 490 kratten op met tractor

Drentse jongens haalden 490 kratten bier op met de tractor. In het Overijsselse Gramsbergen was het bier namelijk in de aanbieding. ,,Dit was wel extreem’’, reageert supermarkteigenaar Henry Alfring over de mega-inkoop.