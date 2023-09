Grote hond Diesel ziet Coby (51) met kleine Snuffel wandelen en stuift het huis uit: ‘Impact is levenslang’

Met video Giganti­sche reuzenpad aangetrof­fen in Australië

Parkwachters van een nationaal park in het oosten van Australië hebben een gigantische reuzenpad aangetroffen. Het dier was meer dan 25 centimeter lang en woog 2,7 kilogram. De reuzenpad is een invasieve soort in Australië. Om die reden moest de amfibie, vermoedelijk een vrouwtje, geëuthanaseerd worden.