Hebbeding voor horrorfans: schilderij van echte, geëxecuteerde killerclown

Een Brits veilinghuis biedt 'kunstwerken' aan waarvan verstokte griezelfans ongetwijfeld gaan watertanden. Het betreft schilderijen die zijn gemaakt door één van de grootste seriemoordenaars aller tijden: de Amerikaan John Wayne Gacy die in totaal 33 jongens en mannen van het leven beroofde. Gacy, die zichzelf voor kinderfeestjes verhuurde als 'Pogo de clown', inspireerde thrillerschrijver Stephen King voor zijn boek It over killerclown Pennywise .

Veilinghuis Mullock verwacht dat de schilderijen van Gacy tienduizenden euro's gaan opbrengen. Voor één van de creaties is het minimale bod nu al zo'n 5.500 euro. Het gaat in dat geval om een portret dat Gacy van zichzelf maakte in zijn Pogo-clownspak. De veilingdag is gepland op dinsdag 17 oktober en een woordvoerder van Mullock verwacht dat de belangstelling voor de illustere werkjes van Gacy enorm zal zijn. Niet alleen zullen schilderijen worden geveild van de seriemoordenaar, maar ook een door hem gesigneerd pornoboekje en tekeningen die hij van Christus maakte in de dodencel.

Volledig scherm Gacy en zijn personage Pogo. © Twitter John Wayne Gacy liep in 1978 tegen de lamp, waarna hij na een slepende rechtszaak in 1980 verantwoordelijk werd gehouden voor de moord op maar liefst 33 jongens en mannen. Uiteindelijk werden de lichamen van 26 slachtoffers onder de fundering van zijn huis gevonden. De netjes op een rij liggende lijken bleken bedekt met ongebluste kalk: een goedje dat het ontbindingsproces versnelt.



Gacy - getrouwd en vader van twee jonge kinderen - was berucht onder de namen Killerclown of Pogo de Clown, omdat hij zich verkleedde als enge clown en zo kinderen vermaakte op feestjes. Hij nam echter in die enge uitdossing nooit kinderen mee naar zijn huis. Dat gebeurde op andere momenten. In de meeste gevallen waren zijn slachtoffers schandknapen en mannelijke prostituees waarmee hij een afspraak maakte. Na seks met ze te hebben gehad, bracht hij ze om het leven en begroef ze in de kruipruimte van zijn woning.

Injectie

De ter dood veroordeelde serial killer maakte zijn schilderijen in de jaren dat hij in de gevangenis zat te wachten op een dodelijk injectie. Hij zat in totaal veertien jaar in de dodencel. Op 10 mei 1994 werd Gacy door middel van een dodelijke injectie geëxecuteerd in de Joliet Prison in de stad Joliet (VS). Als laatste maaltijd koos hij voor gebakken kip en garnalen, patat en aardbeien. Op de executie was een massa mensen afgekomen, die buiten de inrichting demonstreerde en juichte toen Gacy doodverklaard werd. Buiten het gebouw werd allerlei Gacy-merchandise verkocht, zoals shirts met zijn portret en dat van Pogo .

De executie van de homoseksuele Gacy verliep niet helemaal vlekkeloos. De chemicaliën die voor de dodelijke injectie gebruikt werden, vermengden zich op de verkeerde manier waardoor de vloeistoffen samenklonterden. Daardoor duurde het bijna een half uur voordat Gacy daadwerkelijk dood kon worden verklaard. Dit was voor de Amerikaanse staat Illinois aanleiding om voortaan een andere methode voor de doodstraf te gebruiken. De laatste woorden van Gacy waren 'you can kiss my ass'. Over zijn slachtoffers zei hij in de laatste fase van zijn leven niks. Hooguit dat zijn dood de jongens en mannen niet zou doen herleven.

Volledig scherm Stephen Kings clown Pennywise is gebaseerd op Gacy's Pogo. © PR