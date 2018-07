Heftige catfight bij McDonald’s loopt volledig uit de hand

Uiteindelijk leek de situatie even onder controle nadat een andere medewerker de twee vechtende dames uit elkaar had getrokken. Maar uiteindelijk ging ook bediende nummer twee met de klant op de vuist. In het filmpje is ook nog te zien dat de bediende net iets te hard aan het topje van de gast trekt, waardoor een van haar borsten naar buiten komt. En ook dat de gast zichzelf, in de slotfase van de strijd, probeert de verdedigen met een stoel. Wie de klant is, is onbekend. Ook is onduidelijk of McDonald’s de bedienden al dan niet op hun gedrag heeft aangesproken.