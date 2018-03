Heldhaftige Australiërs redden reuzenspin van verdrinkingsdood

De Australische tarantula, ook wel de fluitende of vogel-etende spin genoemd, komt in de warmere streken van Australië voor. De uit de kluiten gewassen kruiper maakt een sissend geluid en is voorzien van een paar serieuze giftanden van een centimeter lengte.



De spinnen, die in zelfgemaakte burchten wonen, gedijen in zowel droge als vochtige gebieden, maar deze hoeveelheid water was toch iets te veel van het goede. In een poging het wassende water van de Herbert-rivier voor te blijven, klom dit exemplaar op een tak en kon toen geen kant meer op.