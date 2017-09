Hema blundert met verjaardagstaart: 'Hoer 3 jaar!'

,,Bedankt HEMA, deze hoer is drie jaar geworden", schreef Sylvia gisteren op de facebookpagina van Hema nadat ze klaar was met lachen. Bij het versieren van de taart voor de afgelopen maandag 3 jaar geworden Joah was duidelijk iets mis gegaan: de a was vergeten.



Niet alleen Sylvia kon wel lachen om de bijzondere fout. Haar bericht werd talloze keren geliket en gedeeld via Facebook. Hema zelf heeft tot nu toe echter nog niet gereageerd op de blunder.