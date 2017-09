Het mysterie van Osama Bin Ladens pornoverzameling

Gevoelige informatie

De vraag wat Bin Laden opwond blijft terugkeren sinds de ontdekking van zijn pornoverzameling in 2011. Toch houdt de CIA de filmpjes onder strenge beveiliging. In 2015 deed de website BroBible een poging de informatie in handen te krijgen middels de 'Freedom of Information Act', een Amerikaanse wetgeving die burgers en journalisten het recht geeft om overheidsinformatie in te zien. Dit verzoek werd afgewezen, omdat de CIA naar eigen zeggen geen obsceen materiaal per post mag versturen. Ook zou de pornografie van Bin Laden niet onder de Freedom of Information Act vallen, omdat het 'operationele informatie' is. Operationele informatie is de classificatie die de CIA gebruikt voor documenten die essentieel zijn voor lopende operaties of verklappen hoe de inlichtingendienst aan zijn informatie komt. Of dit ook daadwerkelijk het geval is voor de seksfilmpjes, is niet bekend.