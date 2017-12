Iers gehucht profiteert van 'potentiewolk' uit Viagrafabriek

De lokale bevolking stelt dat er sinds ruim een jaar sprake is van een aantal opvallende feiten in en om Ringaskiddy in het zuidoosten van Ierland, zo melden de Irish Mirror en Sunday Times . Zo zouden er voortdurend honden met erecties rondlopen, terwijl mannen in het dorp meer dan anders opgewonden zouden zijn. Fiona Toomey, een psychiatrisch verpleegkundige die onlangs na een verblijf van vijf jaar in Amerika terugkeerde in haar geboorteplaats, wordt uitvoerig door Ierse media geciteerd. ,,Het kan niet anders dan dat er op de een of andere manier Viagra in het drinkwater is beland. Ik merk de effecten echt overal.''

Weer anderen vermoeden dat er iets in de lucht van Ringaskiddy hangt. Zo wordt gerept over 'opmerkelijk veel toerisme de laatste tijd'. Ook zou er vanuit heel Ierland belangstelling zijn om een woning in het gehucht te kopen. ,,Wie eenmaal in Ringaskiddy woont, wil er als vanzelfsprekend nooit meer weg vanwege die raadselachtige liefdesdampen'', vertelde dorpeling Sadie O'Grady aan Sunday Times . De Pfizerfabriek staat sinds 1977 vlak bij Ringaskiddy.

De firma Pfizer is met een korte verklaring gekomen na het opmerkelijke Viagranieuws dat door internationale media is opgepakt. Volgens de farmaceut, die recent aankondigde dat de blauwe tabletten vanaf lente 2018 ook bij drogisterijen in Engeland te koop zijn, is het onmogelijk dat er fouten in het productieproces zijn geslopen. ,,Het gaat hier om een amusante mythe. Onze productiesysteem is zeer veilig en extreem geavanceerd. Er kan dus echt geen Viagra in het water of de lucht belanden'', staat in een officieel statement. Of er een onderzoek komt naar de water- en luchtkwaliteit, liet de firma in het midden.