Indiaas babylijkje gevonden in afvoerpijp WC

Twintiger wordt levend gebalsemd na medische blunder

9 april Een 27-jarige Russische is het slachtoffer geworden van een medische blunder. Artsen in een ziekenhuis in Ulyanovsk dienden Ekaterina Fedyaeva een verkeerd infuus toe, waardoor ze stierf. ,,Ze stond doodsangsten uit in haar laatste uren”, reageert Galina Baryshnikova, de moeder van de twintiger.