Iraanse lookalike van Angelina Jolie opgepakt wegens godslastering

Sahar Tabar zorgde twee jaar geleden voor een golf van ontzetting toen ze op Instagram beelden plaatste waarop ze uitgemergeld te zien was met opgespoten lippen en uitpuilende ogen. Ze zei dat ze koste wat het kost wou lijken op de Amerikaanse actrice Angelina Jolie. Niet veel later gaf ze toe dat het om ‘fake news’ ging. De beelden waren het resultaat van een hele reeks bewerkingen in Photoshop in combinatie met zware make-up. De Iraanse Instagramster werd onlangs door de politie opgepakt, aldus het persbureau Tasnim. Ze wordt beschuldigd van godslastering, het aanzetten tot geweld en het illegaal verwerven van eigendom. Wat ze precies heeft gedaan is niet duidelijk. Ook zou ze zich niet aan de kledingvoorschriften van het land hebben gehouden en heeft ze jongeren aangemoedigd om corruptie te plegen. Haar Instagramaccount is intussen verwijderd. Op godslastering staat in Iran naar verluidt de doodstraf, zoals onder meer valt te lezen in het rapport Freedom of Thought van de International Humanist and Ethical Union.

Tralies

Het is niet de eerste keer dat er een jonge vrouw die populair is op sociale media wordt gearresteerd in Iran. De 19-jarige Maedeh Hojabri verdween vorig jaar achter de tralies omdat ze dansfilmpjes had gepost op YouTube. Maedeh Hojabri zette in totaal meer dan 300 video’s online, waarin ze zonder hoofddoek danste. Volgens de Iraanse autoriteiten betekende dat een inbreuk op de openbare kuisheid.



Drie jaar geleden arresteerde de politie eveneens acht vrouwen voor het maken van Instagramfoto’s zonder hoofddoek. In 2014 werden drie jongens en drie meisjes gearresteerd omdat ze Pharrel Williams’ megahit Happy hadden geplaybackt en de video hadden verspreid via YouTube. Zij werden veroordeeld tot een celstraf van een jaar en negentig zweepslagen.



In Iran mogen vrouwen niet in het openbaar dansen. Ook zijn ze verplicht om in het openbaar een hoofddoek te dragen. Instagram is het enige populaire sociale netwerk dat toegankelijk is in Iran. In het land zijn Facebook, Twitter en YouTube geblokkeerd, al gebruiken miljoenen Iraniërs de sites alsnog via VPN en andere digitale omwegen.