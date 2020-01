Kat van bijna 16 kilo moet drastisch op dieet: baasje bleef hem maar voeren

Toen het dierenasiel van Wake County in de staat North Carolina deze week enkele kiekjes van hun nieuwste bewoner via Instagram deelde, gingen de foto’s van het royale beest meteen viraal. Uit de reacties op de foto’s sprak vooral hilariteit en verbazing over de omvang van de enorme kat. Er was echter ook veel kritiek op de ‘onverantwoordelijke’ ex-baasjes van Bazooka. ‘Waar ben je in godsnaam mee bezig als je je huisdier zo dik laat worden’, klonk het verwijtend.



Bazooka's verhaal is in werkelijkheid veel treuriger. Volgens asieldirecteur Darci Vanderslik was het dier aanvankelijk na de dood van zijn bejaarde baasje bij de dierenbescherming in Davidson County terechtgekomen. Zij wisten te vertellen dat de eigenaar dement was en zijn kat uit vergeetachtigheid klaarblijkelijk maar eten bleef geven. ,,Hij dacht dat hij het beste deed voor zijn huisdier”, benadrukt Vanderslik. ,,We moeten ernaar kijken met een blik vol medeleven. Het baasje hield erg veel van zijn kat.”