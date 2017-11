Kenia wil knuffelende homoleeuwen weer hetero maken

De twee leeuwen worden al geruime tijd tijdens safari's gezien en de beelden van het ogenschijnlijk verliefde stel gaan tot grote ergernis van de Keniaanse autoriteiten de hele wereld over. Dr. Ezekiel Mutua, in Kenia verantwoordelijk voor censuur op films en tv-programma's, pleit voor spoedig onderzoek van de dieren. ,,Wetenschappers moeten maar eens kijken hoe het komt dat de dieren homoseksueel gedrag vertonen'', vertelde hij aan Nairobi News. ,,Als ze een tijd apart worden gehouden, gaat het misschien over.''



Volgens Mutua gaat het om 'onnatuurlijk en onzedelijk gedrag' van de twee leeuwen. Hoewel homoseksueel gedrag bij mannetjesleeuwen als vele decennia geleden voor de eerste keer is vastgesteld, vermoedt de censuurbobo dat er meer aan de hand moet zijn in het park. Mutua denkt dat de leeuwen in kwestie hun gedrag hebben afgekeken van homomannen die in de bosjes van Masai Mara stiekem de liefde met elkaar bedrijven. ,,Waarschijnlijk hebben de leeuwen dat gezien. Zo niet, dan zijn de dieren bezeten door demonen.'' De internationale homogemeenschap heeft via sociale media geschokt gereageerd op de homofobe uitspraken van Mutua.