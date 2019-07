Knaloranje ‘vuurvogel’ blijkt doodordinaire, in Indiase saus gevallen meeuw

Volgens het Tiggywinkles Wildlife Hospital was er enige commotie toen de feniksachtige ‘vuurvogel’ werd afgeleverd door iemand die het dier had gevonden. ‘Toen we een telefoontje over de vondst kregen, waren we benieuwd om welke soort het zou gaan’, aldus het centrum op Facebook. ‘Eenmaal binnen was het in eerste instantie zeer lastig om te bepalen of het om een in- of uitheemse vogel ging.’



Wel was duidelijk dat de vogel een scherpe, kruidige geur om zich heen had hangen. ‘Het dier rook een beetje als een Indiase curry. Bij nader inzien bleek de kerrie of kurkuma werkelijk overal te zitten. Zelfs tussen de kleinste veren, waardoor het dier nauwelijks nog kon bewegen, laat staan vliegen.’



Medewerkers van de opvang zijn vervolgens urenlang en heel voorzichtig met afwasmiddel bezig geweest om het goedje weg te krijgen. Uiteindelijk lukte het de vogel, die een meeuw bleek te zijn, weer zijn oorspronkelijke kleur terug te geven. ‘Tijdens de poetsbeurt rook het overigens heerlijk. We kregen allemaal trek in Indiaas eten.’