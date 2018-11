Kolossale Knickers bewijst: formaat doet er wel degelijk koe... eh, toe

De eerste reactie bij het zien van foto's van de zwart-wit-gevlekte Knickers is er een van ongeloof: dat moet gephotoshopt zijn! Maar aan de beelden van de gecastreerde stier is niet gerommeld. Volgens Australische media is Knickers met zijn rijzige verschijning en een gewicht van 1400 kilo de grootste van het land.



Zijn voorkomen betekende ook de redding van de reusachtige tegenvoeter. Waar Knickers’ soortgenoten doorgaans na een aantal jaar als hamburger of vette steak op de barbecue belanden, wil geen abattoir de kolos hebben. De inmiddels 7-jarige os, goed voor minstens 4000 burgers, past simpelweg niet in de veewagen, weet ABC News Australia.



Volledig scherm Knickers valt nogal uit de toon tussen zijn krap bemeten soortgenoten. © AP

‘Hij had geluk’

Was het wel gelukt om hem bij het slachthuis te krijgen, dan nog was het schier onmogelijk geweest Knickers tot hapklare stukken te verwerken. Het transportsysteem in de slachterij had het gewicht - vergelijkbaar met een modale personenauto - niet kunnen torsen. ,,Hij had geluk en bleef achter’’, zegt eigenaar Geoff Pearson.



En dus mag de Holstein-Friesian, een Amerikaans runderras dat ook veel in Nederland wordt gehouden, zijn dagen slijten tussen de waarschijnlijk minder gelukkige koeien. Zij het zonder teelballen, want die gingen eraf. Juist de castratie van Knickers heeft er, wegens een verandering in zijn hormoonhuishouding, voor gezorgd dat hij zo groot is geworden.



Volledig scherm Als Knickers aan de wandel gaat, volgen honderden koeien hem op de voet. © AP

Niet de grootste