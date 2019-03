Kunstenares legt vast hoe gênant mensen op haar lichaam reageren

Haley Morris-Cafiero (43), een ietwat voluptueuze Amerikaanse fotografe, registreert al geruime tijd met haar camera hoe mensen op straat naar haar kijken. Haar provocerende kunstproject heeft al heel wat gênante kiekjes opgeleverd. De meest schokkende fat- en bodyshamingfoto's publiceert ze op sociale media , in boeken en exposities. Haley's project heet officieel Wait Watchers (wachtkijkers) maar had net zo goed Weight Watchers kunnen heten.

Haley Morris-Cafiero had, zo blijkt uit haar biografie, als tiener anorexia waardoor ze een periode broodmager was. Door gezondheidsproblemen werd ze uiteindelijk minder actief, waardoor ze in de loop der jaren steeds zwaarder werd. Erg vindt de universitair geschoolde kunstenares dat niet. Ze besloot haar omvang juist in te zetten voor haar fotografiewerk en vast te leggen hoe geamuseerd of geschokt passanten reageren als ze ergens zit of loopt. Haley is, zo vertelde ze aan Amerikaanse media, tevreden met haar lichaam en geenszins van plan er ook maar iets aan te veranderen.

Hoe ze haar inmiddels wereldberoemde foto's - feitelijk een sociaal experiment - maakt? Morris-Cafiero zet haar op afstand bediende camera ergens op een statief en gaat vervolgens zitten, wandelen of staan. ,,Ik probeer tijdens zo'n experiment mijn omvang extra te accentueren door bijvoorbeeld raar of lelijk te gaan staan, verkeerde kleding aan te trekken of een ijsje te eten. Naderhand kijk ik op de foto's naar de lichaamstaal van voorbijgangers. Soms weet je niet wat je ziet! Een kleine selectie van de vaak honderden kiekjes publiceer ik.’’

Ze ziet haar project niet als aanklacht tegen maatschappelijke normen en waarden en is niet boos op voorbijgangers die, al dan niet bewust, negatief op haar reageren. ,,Het is meer een performance die de harde werkelijkheid toont.’’ De fotografe wil met haar werk, dat al verkocht is aan vooraanstaande musea, vooral het gesprek gaande houden over hoe mensen naar elkaar kunnen kijken. ,,Wie mijn foto's aanschouwt is al het ware getuige van gênante momenten die vervolgens ook nog leerzaam zijn.’’

