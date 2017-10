Man onder vuur na Halloween-outfit vermiste Madeleine McCann

Er onstond een golf van kritiek nadat Gearie zijn bericht, waarin hij stelt nu toch echt te ver te zijn gegaan, via Twitter de wereld in had gestuurd. Ook Kate en Gerry McCann, de ouders van de Britse Madeleine, kwamen via een woordvoerder met een korte reactie. Het stel onthoudt zich van commentaar, omdat het in hun ogen gaat om een beledigende en ondoordachte uiting die geen enkel weerwoord waard is.



De man, die de gewraakte tweet inmiddels heeft verwijderd, is diep door het stof gegaan na alle kritiek. In een officiële reactie stelt hij de 'lading shit' die hij over zich heen kreeg te hebben verdiend. ,,Ik heb de domste keuze van mijn leven gemaakt door me te verkleden als Madeleine'', benadrukt hij. ,,Ik schaam me diep voor mijn gedrag en bied excuses aan iedereen aan die ik heb beledigd of pijn gedaan.''