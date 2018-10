Man wil af van spinnen en steekt huis van ouders in brand

,,Deze meneer heeft de slechte beslissing genomen om vuur in plaats van insecticide te gebruiken om spinnen te doden’’, vertelde brandweercommandant Lee Wildling aan ABC News. ,,Hij gebruikte een gasbrander om enkele grote exemplaren die beneden zaten te doden.’’



Hij vervolgt: ,,De vlammen sloegen over in scheurtjes in de muur. Dat triggerde een klein brandje binnenin de muur dat naar boven trok en een veel grotere brand op zolder veroorzaakte. Het spreekt voor zich dat we mensen niet aanraden om vuur of hitte-apparatuur te gebruiken om ongedierte of spinnen te verjagen. Dat is een heel slecht idee.’’